Зеленский прокомментировал пожар в доме престарелых в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале прокомментировал пожар в доме престарелых в Харькове.

Зеленский назвал случившееся страшной трагедией. «Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше», — отметил президент.

Он поручил правительству «немедленно разобраться в ситуации» и создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий, чтобы выяснить причины случившегося и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Зеленский также призвал местные власти максимально сотрудничать с центральной и сделать все возможное для помощи пострадавшим.

Ранее 21 января сообщалось, что пожар случился в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.