Россия
 
Последние новости
Путин созвал совещание по Нагорному Карабаху
Губернатор НАО заразился коронавирусом
Названы возможные сроки импичмента Трампа
ЦИК Киргизии назвал предварительного лидера президентских выборов
Эрдоган отказался от WhatsApp
В США самолет вынужденно сел из-за поддерживающих Трампа пассажиров
Пушков назвал три главные проблемы России в 2021 году
Российская гимнастка рассказала о гибели брата и попытке преступника откупиться
Названа предполагаемая причина крушения пассажирского самолета в Индонезии
Новости партнеров
Прослушать новость

МЧС назвало возможную причину пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Причиной пожара в нелегальном доме для престарелых в Тюменской области, где погибли семь человек, могло стать нарушение правил пользования печью. Возможную версию случившегося назвал начальник регионального управления МЧС Артур Хачатрян, его слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба области.

Специалист рассказал, что вероятнее всего, неправильно функционировало печное оборудование в бане. Кроме того, выяснилось, что в Росреестре по адресу, где произошло возгорание, не зарегистрировано никаких юрлиц или предпринимателей, только частный жилой дом.

О гибели семи человек в результате пожара в частном доме в поселке Боровском Тюменской области сообщалось ранее 9 января. В здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых, владельцы не имели соответствующие документы. Хозяйку дома престарелых задержали. Она находилась внутри здания в момент пожара и вместе с двумя пенсионерами сумела спастись.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Соседка рассказала о хозяйке сгоревшего нелегального дома престарелых
В нелегальном российском доме престарелых при пожаре погибли семь человек
Задержана хозяйка сгоревшего нелегального дома престарелых в Тюменской области