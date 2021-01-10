МЧС назвало возможную причину пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Причиной пожара в нелегальном доме для престарелых в Тюменской области, где погибли семь человек, могло стать нарушение правил пользования печью. Возможную версию случившегося назвал начальник регионального управления МЧС Артур Хачатрян, его слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба области.

Специалист рассказал, что вероятнее всего, неправильно функционировало печное оборудование в бане. Кроме того, выяснилось, что в Росреестре по адресу, где произошло возгорание, не зарегистрировано никаких юрлиц или предпринимателей, только частный жилой дом.

О гибели семи человек в результате пожара в частном доме в поселке Боровском Тюменской области сообщалось ранее 9 января. В здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых, владельцы не имели соответствующие документы. Хозяйку дома престарелых задержали. Она находилась внутри здания в момент пожара и вместе с двумя пенсионерами сумела спастись.