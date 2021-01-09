Задержана хозяйка сгоревшего нелегального дома престарелых в Тюменской области

Хозяйка нелегального дома престарелых в Тюменской области, в котором в результате пожара погибли семь человека, задержана. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Владелица дома по имени Ольга В. находилась внутри здания в момент пожара. Она и еще двое пенсионеров выжили. По данным Life Shot, никто из соседей не знал о работе пансионата.

В настоящий момент на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

О гибели семи человек в результате пожара в частном доме в поселке Боровском Тюменской области сообщалось ранее 9 января. В здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых, владельцы работали без соответствующих документов.