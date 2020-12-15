Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре в башкирском доме престарелых

Трое пострадавших в пожаре в башкирском доме престарелых остаются в больнице, их состояние нормальное, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Софья Алешина. Ее слова передает РБК.

«Всего поступило пять человек, двоих отпустили сразу после осмотра. Состояние всех нормальное. Один пациент госпитализирован в связи с обострением у него имеющегося заболевания — сахарного диабета», — сказала она. Алешина добавила, что возраст пациентов дома престарелых варьировался от 57 до 80 лет.

Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино (Башкирия) унес жизни 11 человек. Среди возможных причин возгорания — неаккуратное обращение с огнем или неисправность электропроводки.

Возгорание случилось в одноэтажной деревянной постройке. Четырем постояльцам пансионата удалось покинуть помещение самостоятельно, еще троих вывели сотрудницы учреждения. Остальные жильцы были лежачими и самостоятельно выбраться не смогли.