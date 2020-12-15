Хозяйка сгоревшего в Башкирии дома престарелых задержана из-за гибели 11 человек

Следователи задержали хозяйку сгоревшего в Башкирии дома престарелых Расиму Махиянову в связи с гибелью 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Женщину в настоящий момент допрашивают, уточнил источник РИА Новости.

Дом милосердия начал работать с мая 2019 года, пишет UFA1.RU. Идея его создания полностью принадлежала жительнице деревни Махмутово Расиме Махияновой. Несколько лет назад она взяла из детского дома трех сестер с психическими заболеваниями. Тогда Расима решила организовать пансионат, в котором за пожилыми и инвалидами был бы постоянный уход. В деревне Ишбулдино у семьи Махияновых пустовал двухэтажный дом. Его привели в порядок, купили мебель и все необходимое. Много времени ушло на оформление документов, получение лицензии.

Дом милосердия принимал постояльцев на временное или постоянное проживание, если за ними некому было присматривать. Они платили 75 процентов от пенсии.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в связи с гибелью 11 человек. Пожар произошел в ночь на 15 декабря. На момент ЧП в здании находились 15 постояльцев.