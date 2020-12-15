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Раскрыта возможная причина пожара в российском доме престарелых

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Фото: Telegram-канал «112»

Возможной причиной пожара в доме престарелых в Башкирии, жертвами которого стали 11 россиян, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник в администрации Абзелиловского района добавил, что в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность проводки и человеческий фактор. «Возможно кто-то закурил в постели», — рассказал он «Интерфаксу». Отмечается, что после возгорания сработала пожарная сигнализация, что спасло жизни четверым постояльцам.

«Это частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. Погибшие — лежачие постояльцы», — пояснил источник.

Собеседник ТАСС в свою очередь добавил, что частный пансионат в селе Ишбулдино не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев. Организация «Дом престарелых (дом милосердия)» имела право предоставлять социальные услуги престарелым и инвалидам без проживания.

О пожаре в пансионате для пожилых граждан стало известно ранее 15 декабря. Четырем гражданам удалось спастись самостоятельно до прибытия пожарной охраны. В настоящее время возгорание полностью потушено. МЧС организовало оповещение родственников погибших и оказание психологической помощи.

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