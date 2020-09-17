Жертвами пожара в российской наркологической клинике стали четыре человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами пожара в наркологической клинике в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным Telegram-канала 112, возгорание произошло в частном наркологическом центре «Чистый город». Было установлено, что пожар начался в кабинете на первом этаже.

В результате пожара погибли четыре человека, еще два пострадали. 16 человек были спасены. На данный момент возгорание ликвидировано, устанавливаются подробности произошедшего.

В мае пожар произошел в российском пансионате для престарелых. Позже выяснилось, что хоспис «Второй дом» в Красногорске работал без каких-либо разрешительных документов.