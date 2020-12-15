Россия
 
Последние новости
Байден отреагировал на итоги голосования выборщиков
Составлен рейтинг самых востребованных профессий
Назван способ предотвратить особый смертоносный рак
Ученый объяснил защищенность людей с астмой от коронавируса
Раскрыта возможная причина пожара в российском доме престарелых
Популярный телеведущий рассказал о конкуренции с Ургантом
Иммунолог раскрыла условие для заражения коронавирусом после прививки
Бросивший маленьких детей в аэропорту россиянин вышел на свободу
Россиянам раскрыли срок восстановления вкуса и обоняния при коронавирусе
Новости партнеров
Прослушать новость

Пожар в доме престарелых убил 11 россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: МЧС по Рязанской области / РИА Новости
Продолжение: Раскрыта возможная причина пожара в российском доме престарелых

Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино (Башкирия) убил 11 россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, возгорание произошло в деревянном одноэтажном строении размером девять на восемь метров по всей площади. Четырем постояльцам пансионата удалось спастись самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. «На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь», — рассказали в МЧС.

В апреле произошел пожар в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Тогда погибли пять человек, еще 15 были госпитализированы. Возможной причиной трагедии мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже. Среди версий рассматриваются нарушение технологического процесса и правил безопасности во время ремонта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жертвами пожара в российской наркологической клинике стали четыре человека
В Москве загорелся жилой дом
Число жертв пожара в московском доме престарелых снова увеличилось