В Москве загорелся жилой дом

На юго-западе Москвы загорелся восьмиэтажный жилой дом, говорится в сообщении столичного управления МЧС в Twitter.

Пожар произошел по адресу Ленинский проспект дом 62/1. Сообщение о возгорании поступило в 02:57. По информации ведомства, горят квартира на восьмом этаже и чердак. Общая площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что при тушении удалось спасти четырех человек. Данных о пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, из дома эвакуировали 120 человек. Один из них находился на карантине в связи с коронавирусом.

В ведомстве также сообщили, что распространению пожара способствуют деревянные перекрытия и пустоты. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Вечером 8 апреля в Москве в доме престарелых «Третий возраст» произошло задымление. Здание загорелось на улице 3-я Мякининская, 50 человек были эвакуированы, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на минус первом и подвальном этажах. Жертвами пожара стали пять человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!