В российской колонии бунтующие заключенные устроили пожар

В иркутской исправительной колонии №15, где заключенные устроили бунт, начался пожар. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Осужденные сожгли лесопилку и свиноферму. Опубликовано видео пожара.
На территории ИК-15 введен план «Буря», проводимый спецназом ФСИН. Бойцы пытаются подавить бунт.
Пожарные приехали к спецучреждению, чтобы начать тушить возгорание, но пока ожидают разрешения на въезд в колонию.
Начало бунта попало на видео. Слышны крики людей и выстрелы.
Ранее 10 апреля сообщалось о бунте заключенных, произошедшем после избиения сотрудником одного из заключенных. Совет правозащитников Иркутской области сообщил, что вечером 9 апреля 17 человек, находящихся в СУС (помещение со строгими условиями содержания), вскрыли себе вены в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников ИК-15. Заключенный снял видеообращение и рассказал, что его избил сотрудник и он порезал себя. После этого его опять избили, и тогда начался бунт.
В УФСИН по Иркутской области заявили о нападении заключенных на сотрудника колонии, которое спровоцировал злостный нарушитель внутреннего распорядка, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО). Возбуждено уголовное дело против взбунтовавшихся по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).