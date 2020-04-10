В бунтующей колонии началась схватка российского спецназа с заключенными

В бунтующей колонии №15 строгого режима в Иркутской области началась схватка российского спецназа с заключенными. Об этом в пятницу, 10 апреля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, ожесточенные столкновения спецназа происходят с продолжающими бунт заключенными. Бунтовщиками была подожжена противопожарная машина колонии. Из-за происходящих событий перекрыта старая дорога из Ангарска в Иркутск.

9 апреля в исправительной колонии №15 (ИК-15) под Ангарском (Иркутская область) начался бунт. Беспорядки начались в отряде строгих условий содержания. По данным УФСИН, зачинщик конфликта отказался от личного обыска, толкал и ругал нецензурными выражениями сотрудников ИК, призывая осужденных к беспорядкам. В итоге заключенные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали себя осколками, а затем напали на сотрудника ИК. Он госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Ранее 10 апреля сообщалось, что бунтовщики устроили пожар. Они сожгли лесопилку и свиноферму.

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