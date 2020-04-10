Российские заключенные в горящей колонии выступили с видеообращением о помощи

Заключенные записали видеообращение из горящей колонии строгого режима в Иркутской области. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

В дыму они попросили о помощи. Заключенные говорят о беспределе сотрудников колонии, которые всех бьют. «Все вскрытые, ничего не помогает, горит вся зона. Спецназ использует гранаты и помповые пушки. Находимся на промзоне, спецназ к нам попасть не может. Сейчас все догорит, и нас будут убивать», — говорит один из российских осужденных.

Ранее 10 апреля сообщалось о бунте в иркутской колонии, начавшемся после избиения сотрудником спецучреждения заключенного в штрафном изоляторе. Вечером 9 апреля 17 человек, находящихся в СУС (помещение со строгими условиями содержания), вскрыли себе вены в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников ИК-15.

После заключенные устроили пожар; сгорели свиноферма и лесопилка. На территорию колонии введен спецназ для подавления бунта.

В УФСИН заявили о нападении заключенных на сотрудника колонии, которое спровоцировал злостный нарушитель внутреннего распорядка. Зачинщик конфликта отказался от личного обыска, толкал и ругал нецензурными выражениями сотрудников ИК, призывая осужденных к беспорядкам. В итоге заключенные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали себя осколками, а затем напали на сотрудника ИК.

Против взбунтовавшихся возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

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