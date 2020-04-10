Появилось видео подавления бунта в российской колонии

Появилось видео подавления бунта в колонии строгого режима в Иркутской области (ИК-15). Оперативная съемка опубликована на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно противостояние сотрудников правоохранительных органов и заключенных. А также пожар, устроенный бунтующими на территории ИК-15.

По данным СКР, в настоящее время на месте происшествия следователи допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии, выясняются обстоятельства произошедшего в рамках возбужденного уголовного дела по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»).

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. В это время другие зачинщики конфликта нанесли себе телесные повреждения. Также заключенные напали на сотрудника учреждения.

Ранее 10 апреля сообщалось, что поводом для бунта стало избиение заключенного. Еще 17 человек порезали себе вены. Осужденные также сожгли свиноферму и лесопилку. Они выступили с видеообращением из горящей колонии, попросив о помощи. Осужденные высказали опасения, что спецназ их убьет.

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