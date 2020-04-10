Раскрыты подробности бунта в горящей российской колонии №15 в Ангарске, где десятки заключенных устроили бунт, протестуя против слишком жестких, по их мнению, действий охранников. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, конфликт между сотрудниками ФСИН и осужденными начался из-за сигарет, якобы охрана начала отбирать их у находившихся в штрафном изоляторе.

В УФСИН заявили о нападении заключенных на сотрудника колонии, которое спровоцировал злостный нарушитель внутреннего распорядка, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО). Зачинщик конфликта отказался от личного обыска, толкал и ругал сотрудников ИК, призывая осужденных к беспорядкам. В итоге заключенные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали себя осколками, а затем напали на сотрудника ИК. Он госпитализирован, его жизнь вне опасности. Также оказана медпомощь порезавшим себя заключенным. В настоящий момент обстановка в колонии находится под контролем, отметили в УФСИН.

Возбуждено уголовное дело против взбунтовавшихся по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Представитель ОНК Павел Глущенко сообщил, что на территории колонии в Ангарске слышны взрывы, силовики пытаются навести порядок при помощи оружия.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в иркутской исправительной колонии №15, где заключенные устроили бунт, начался пожар.

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