Появилось видео пожара в башкирском доме престарелых

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Видео пожара в доме престарелых в Башкирии, в котором погибли 11 человек, опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах виден огонь, охвативший деревянное здание. Затем показано пепелище.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в связи с гибелью 11 человек.

По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в деревне Ишбулдино в здании центра социального обслуживания населения «Дом престарелых» начался пожар. Обнаружены 11 погибших из 15 человек, находившихся на момент начала ЧП в помещениях центра.

Следствие изъяло документы дома престарелых, на основании которых пожилые люди получали услуги, устанавливаются родственники потерпевших, причины произошедшего. В ходе расследования также планируется проверить систему противопожарной безопасности в доме престарелых.

Ранее 15 декабря сообщалось, что возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность проводки и человеческий фактор.