Опубликован список погибших в пожаре в башкирском доме престарелых

Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино (Башкирия) унес жизни 11 человек. Список погибших опубликован в Telegram-каналах LIFE SHOT и «112».

Среди умерших оказались: Усманов Амин Зулькарнаевич, 1940 год рождения; Байтурин Тимур Нугаманович, 1950 год рождения; Яумбаева Зифа Абдулхаевна, 1951 год рождения; Бикбердин Фазулла Зайнулович, 1954 год рождения; Создашова Рамида Мырдановна, 1956 год рождения; Абдуллина Зайтуна Нугумановна, 1956 год рождения; Валиев Дамир Хайретдинович, 1963 год рождения; Шагалина Венера Гимадиевна, 1958 год рождения; Хакимов Мажит Хурманович, 1960 год рождения; Сайгафаров Рамил Аитбаевич, 1957 год рождения; Мухитдинов Биктемер Ташбулатович, 1950-й или 1953 год рождения.

По предварительным данным, возгорание произошло в одноэтажной деревянной постройке. Четырем постояльцам пансионата удалось покинуть помещение самостоятельно, еще троих вывели сотрудницы учреждения. Остальные жильцы были лежачими и самостоятельно выбраться не смогли.

Две предполагаемые причины пожара — неаккуратное обращение с огнем, либо неисправности электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.