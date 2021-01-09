В нелегальном российском доме престарелых при пожаре погибли семь человек

В поселке Боровском Тюменской области во время пожара в частном доме погибли семь человек. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Александр Моор.

В МЧС заявили, что сообщение о возгорании поступило в службу в 16:53 9 января. Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил всю площадь трех надворных построек. Локализовать пожар удалось в 17:42. В тушении принимали участие 55 человек и 21 единица техники.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых.

«Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома», — заявил собеседник агентства, добавив, что строение не было зарегистрировано как дом престарелых.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино (Башкирия) унес жизни 11 человек. Среди возможных причин возгорания — неаккуратное обращение с огнем или неисправность электропроводки.

Возгорание случилось в одноэтажной деревянной постройке. Четырем постояльцам пансионата удалось покинуть помещение самостоятельно, еще троих вывели сотрудницы учреждения. Остальные жильцы были лежачими и самостоятельно выбраться не смогли.