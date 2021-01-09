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Соседка рассказала о хозяйке сгоревшего нелегального дома престарелых

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Кадр: Telegram

Жительница Тюменской области Нина Камшилина рассказала о хозяйке нелегального дома престарелых поселке Боровском, в котором в результате пожара погибли семь человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, хозяйство принадлежало супругам Ольге и Михаилу, в своем доме на частной основе они содержали пожилых людей. В декабре 2020 года Михаил умер, и делом продолжила заниматься его жена.

«Это было вроде дома временного проживания частного характера. Достаточное время принимали пенсионеров», — отметила соседка хозяйки пансионата.

Камшилина добавила, что после пожара Ольга вместе с двумя постояльцами смогли спастись. Также она сообщила, что в результате происшествия пострадали не только постройки на территории владелицы дома престарелых, но и соседние строения.

О гибели семи человек в результате пожара в частном доме в поселке Боровском Тюменской области сообщалось ранее 9 января. В здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых, владельцы работали без соответствующих документов. Хозяйку дома задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).


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