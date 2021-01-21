На Украине 15 человек погибли во время пожара в доме престарелых

В Харькове вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Найдены тела 15 человек, еще пятеро пострадали. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В тушении участвуют 28 пожарных.
Ранее в январе в Тюменской области России произошел пожар в нелегальном доме престарелых, погибли семь человек. Хозяйка заведения находилась внутри и сумела спастись. Ее задержали.
В региональном управлении МЧС заявили, что причиной пожара могло стать нарушение правил пользования печью.