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Четверо россиян сгорели при пожаре в частном доме

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Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Великолукском районе Псковской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тела погибших спасатели обнаружили после того, как потушили пожар.

По данным телеканала, площадь пожара составила 48 квадратных метров. Его причина устанавливается.

Ранее пожар в башкирском доме престарелых унес жизни 11 человек. Среди возможных причин возгорания — неаккуратное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Четверым постояльцам пансионата удалось покинуть помещение самостоятельно, еще троих вывели сотрудницы учреждения. Возбуждено уголовное дело.

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