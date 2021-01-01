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Семья с тремя детьми сгорела при пожаре в российской деревне

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне Орнары. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Рано утром 1 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской. После тушения огня спасатели обнаружили останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, в ноябре, сообщалось о гибели пятерых детей и двоих взрослых при пожаре в частном доме в Смоленской области. Тела погибших обнаружили после тушения. Самому старшему ребенку было 11 лет. 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

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