Пятеро детей сгорели при пожаре в российском регионе

В Ельне Смоленской области пятеро детей и двое взрослых сгорели при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошел в ночь на 6 ноября. Тела погибших обнаружили после тушения. Самому старшему ребенку было 11 лет. 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте происшествия работают следователи.

Ранее семья из трех человек погибла во время пожара в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.