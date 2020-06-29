При пожаре в московской многоэтажке погиб ребенок-инвалид

При пожаре в многоэтажке на Филевской улице в Москве погибли двое жильцов. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Telegram-канала LIFE SHOT.

Как рассказали ресурсу источники в экстренных службах, одна из жертв — 10-летний ребенок с ограниченными возможностями. Другой погибший — взрослый.

Спасти удалось шестерых жильцов, среди которых двое детей.

Возгорание личных вещей произошло на восьмом этаже дома. В настоящее время пожар потушен.

Ранее 29 июня в московском жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Причиной происшествия стала «преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием», сообщили в Следственном комитете.

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