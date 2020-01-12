Семья из трех человек погибла при пожаре в российском селе

Семья из трех человек погибла во время пожара в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 12 января, в одном из частных жилых домов. Во время тушения на месте обнаружили тела двух женщин, 1940 и 1970 годов рождения, и мужчины 1937 года рождения. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибла семья, проживающая в указанном доме. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Подмосковье в результате пожара в бытовках в Раменском районе погибли восемь человек.

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