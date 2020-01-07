Три ребенка погибли в результате пожара под Ярославлем

Жертвами пожара в частном доме в деревне Кучеры Ярославской области стали три ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщает ТАСС, в доме проживала семья из пяти человек. В результате пожала двое взрослых были госпитализированы, дети 2009, 2012 и 2015 годов рождения погибли.

Отмечается, что горевший одноэтажный дом был деревянным и отапливался с помощью печи.

В октябре 2019 года тела трех детей, погибших при пожаре, обнаружили в селе Сановка Шиловского района Рязанской области. Погибли две девочки 2015 и 2019 годов рождения, а также их брат 2018 года рождения.

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