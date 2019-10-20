Стала известна причина пожара с семью погибшими в Ярославской области

Унесший жизни пятерых детей и двоих взрослых пожар в Ростове Великом в Ярославской области произошел в результате поджога. Об этом в воскресенье, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области Кристина Гузовская,

По ее словам, следователи выяснили, что причиной пожара стал поджог. Уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве.

Личность подозреваемого установлена, им оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящий момент он задержан. Мотив преступления пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Великом погибли семь человек, в числе которых пятеро детей в возрасте от одного до шести лет.

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