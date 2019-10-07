Названа возможная причина пожара с пятью погибшими в Подмосковье

Возможной причиной пожара в Волоколамском районе Подмосковья, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, в ночь на 7 октября в Волоколамском районе в квартире произошел пожар, в момент возгорания в помещении были шесть детей и взрослый мужчина. Он успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи, в ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия нашли тело женщины и ребенка, живших на третьем этаже.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В результате пожара погибли четверо детей — два ребенка в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый, а также 30-летняя женщина. Ранее источник ТАСС сообщал, что в момент начала пожара дети были дома одни. Их отец недавно погиб, а мать ушла и оставила детей с дедушкой. Однако тот пошел к знакомым, и дети остались одни. Они отравились угарным газом. В качестве возможных причин пожара называли замыкание проводки и неисправность электроприборов.

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