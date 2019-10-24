Российские полицейские спасли из пожара троих детей

В Омске сотрудники полиции спасли троих детей — вынесли их из горящего дома, у которого полыхала крыша. Об этом в четверг, 24 октября, сообщается на сайте МВД России.

Полицейские патрулировали улицы, когда услышали треск и увидели дым над частным домом. Они сообщили о пожаре спасателям и отправились к месту происшествия. Хозяева дома рассказали, что внутри остались их дочери 2010, 2013 и 2019 годов рождения.

Младший лейтенант полиции Сергей Работнев и лейтенант Константин Анисимов зашли в помещение, вынесли девочек и посадили в патрульный автомобиль. Прибывшие пожарные потушили огонь. Отмечается, что здоровью детей ничего не угрожает.

В сентябре сотрудники Росгвардии в Пензе эвакуировали из горящего многоквартирного дома 40 человек. Один из бойцов, Руслан Байкин, рассказал, что к моменту приезда экипажа крыша и чердачное помещение уже были объяты пламенем. «Меня удивило: ни криков соседей, ни сирены пожарной машины. Полная тишина, и только треск горящего шифера. На улице, во дворе никого не было», — добавил он. Отмечается, что людей приходилось будить, многие не понимали, что происходит.

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