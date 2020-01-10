Мужчина лишился дома при пожаре, сыграл в лотерею и стал миллионером

В Австралии мужчина лишился при пожаре дома, сыграл в лотерею Gold Lotto и стал миллионером. Об этом сообщает местный новостной портал Nine News.

Житель штата Квинсленд рассказал, что в прошлом году при пожаре в штате Новый Южный Уэльс сгорел дом, где он жил вместе с семьей. В начале января он сыграл в онлайн-лотерею, использовав любимые числа жены, и стал обладателем миллиона австралийских долларов (42,1 миллиона рублей).

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Удачливый австралиец отметил, что победа пришлась как нельзя более кстати. «Это настоящее чудо, — подчеркнул он. — Дом, который потеряла моя семья при пожаре, не был застрахован. Победа произошла в самое подходящее время. Все, что осталось от нашего дома, — лишь несколько обгоревших чашек».

На выигранные деньги победитель планирует построить новый дом.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. Из-за них погибли 19 человек и более миллиарда животных и птиц, разрушены сотни зданий. Согласно снимкам из космоса, поражена большая часть территории страны.

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