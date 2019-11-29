Перелом ноги сделал механика миллионером

Житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, утверждает, что перелом ноги побудил его купить выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает новостной портал UPI.

55-летний механик, пожелавший сохранить анонимность, сломал ногу во время работы. «Я люблю то, чем занимаюсь. Но перелом ноги выбил меня из колеи, ведь я не мог работать, — признался он. — Тогда я стал играть в лотерею». Он начал покупать билеты и всего за две недели сорвал четыре куша по 500 долларов (каждый почти по 32 тысячи рублей).

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Тогда, по совету друга, он поучаствовал в розыгрыше Max A Million за 20 долларов (1,3 тысячи рублей) и выиграл миллион долларов (почти 64 миллиона рублей). Победитель немедленно рассказал о выигрыше матери, которая посоветовала еще раз проверить результаты. «Я последовал ее совету», — подчеркнул он.

Затем американец поделился радостной новостью с начальником. «Он спросил, собираюсь ли я бросать работу, — вспомнил механик. — Я люблю свое дело, поэтому я собираюсь и дальше там работать».

На выигранные деньги американец планирует перебраться в новый дом, сменить машину и купить рыбацкую лодку.

В начале ноября сообщалось, что житель провинции Саскачеван, Канада, Чинмой Деб Рой получил в подарок лотерейный билет и выиграл миллион канадских долларов (48,2 миллиона рублей по текущему курсу). Победитель планирует потратить часть приза на покрытие долгов, а остальную сумму сберечь на образование детей.

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