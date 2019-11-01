Водитель получил на заправке подарок и стал миллионером

Житель провинции Саскачеван, Канада, Чинмой Деб Рой (Chinmoy Deb Roy) получил в подарок лотерейный билет и выиграл миллион канадских долларов (48,7 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Рой заехал на заправку в городе Саскатун, купил один лотерейный билет и получил второй в подарок. Канадец передал билеты работнице станции и попросил ее проверить результаты. Первый розыгрыш принес игроку 10 канадских долларов (487 рублей). Затем сотрудница узнала сумму выигрыша по второму билету и притихла.

«Она сказала мне: "Я не могу выплатить вам столько денег", — вспоминает Рой. — Она заявила, что я выиграл миллион канадских долларов. На этой я ей ответил: "Вы серьезно?"»

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Рой планирует потратить часть денежного приза на покрытие долгов, а остальную сумму сберечь на образование детей. Он также подчеркнул, что не собирается бросать работу. «Когда я работаю, я чувствую себя лучше, — отметил канадец. — Мне всегда нужно чем-то заниматься».

В конце октября сообщалось, что в американском городе О'Фаллон, штат Миссури, постоянный посетитель местного бара подарил барменше выигрышный лотерейный билет. Приз составил 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

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