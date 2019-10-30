Подарок от завсегдатая бара принес барменше неожиданное богатство

В американском городе О’Фаллон, штат Миссури, постоянный посетитель местного бара подарил барменше выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Барменша Тейлор Расси (Taylor Russey) рассказала о завсегдатае, который периодически приходит в их бар и раздаривает всем лотерейные билеты. «В воскресенье он снова это сделал — купил нам всем билеты», — утверждает она.

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На следующий день сотрудники бара выяснили, что один из билетов принес выигрыш в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Я еще помню подумала: "Ну и кто это тут у нас выиграл столько денег и никому не сказал?"» — призналась Расси. Затем она проверила свой лотерейный билет с комбинацией чисел 14-27-29-59-65 и поняла, что именно она стала победительницей.

В мае сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, женщина получила лотерейный билет в качестве подарка от сестры и сорвала джекпот. Приз составил 1,3 миллиона долларов (почти 83 миллиона рублей по текущему курсу).

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