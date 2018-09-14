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Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь

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Жительница американского штата Коннектикут Анисса Делларипа (Anissa Dellaripa) выиграла пожизненное обеспечение благодаря лотерейному билету стоимостью в один доллар. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Девушка призналась, что мгновенный лотерейный билет ей подарил отец на выпускной по окончании колледжа. «Папа часто покупает мне лотерейные билеты шутки ради. Этот стоил всего доллар, и отец явно ничего не ждал от него. Я пошла в комнату, стерла защитный слой и не могла поверить глазам», — рассказала 22-летняя американка. Сначала она подумала, что это очередной родительский розыгрыш, но выигрыш оказался настоящим.

Когда она пришла забирать выигрыш, ей предложили либо взять 400 тысяч долларов (около 27,3 миллиона рублей) сразу, либо получать по две тысячи долларов (примерно 136,6 тысячи рублей) в месяц до конца жизни. Делларипа предпочла второй вариант. «Это слишком большая сумма для меня, потому что я еще очень молода. Зато этот приз поможет мне продолжить образование», — объяснила она и добавила, что очень благодарна отцу за «подарок на всю жизнь».

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