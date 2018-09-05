Женщина пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион

Жительница британского города Уиттлси, графство Кембриджшир, подшутила на мужем, рассказав ему о несуществующем выигрыше в лотерею, и вскоре действительно выиграла. Об этом сообщает издание The Guardian.

В начале августа 28-летняя Шарлотт Перт (Charlotte Peart) решила разыграть мужа и рассказала ему, что выиграла в лотерею 250 тысяч фунтов стерлингов. Через три недели шутка обернулась правдой: последние полтора фунта, лежавшие на ее лотерейном счете, принесли женщине миллион фунтов стерлингов (около 88 миллионов рублей).

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Она поспешила обрадовать супруга и позвонила ему по телефону, но тот не захотел ее слушать. «Я ей ничуть не поверил, потому что мы любим валять дурака друг с другом», — объяснил потом мужчина. Он ответил, что занят, и отдал трубку брату. Его убедил только скриншот сообщения о выигрыше, который прислала жена.

Супруги планируют потратить деньги на новый дом с отдельными комнатами для детей, а пока купили им игровую приставку Nintendo Switch и ховерборды.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) много лет отмечала в лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов.

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