Рождественский подарок принес студенту 125 тысяч долларов

Подаренный на Рождество лотерейный билет принес второкурснику университета Южной Каролины крупный выигрыш. Об этом сообщает UPI.

Во время семейного празднования Рождества бабушка подарила каждому внуку по два лотерейных билета. Один из билетов, полученных Коллином Гоффом (Collin Goff), оказался выигрышным. Студенту достались 125 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей).

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В прошлом году Гофф пережил операцию на мозге. Он надеется, что год, начавшийся с выигрыша в лотерею, пройдет удачнее. «Я знаю, что для меня ничего не изменится, просто рад начать 2019 год с чего-то хорошего», — говорит он.

В декабре 2018 года сообщалось, что житель штата Северная Каролина сорвал куш в лотерею и благодарит за это детей, попросившихся в туалет во время семейной поездки.

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