Из жизни
 
Последние новости
Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах
«Новичок» запретят
Машина каршеринга пропала и вновь появилась за тысячу километров от Москвы 
Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами
Определен признак скорого развития рака
Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику
Российскому авторынку предсказали проблемы
В Китае решили казнить канадца
За парковку депутатов в Москве заставили платить их водителей 
Новости партнеров

Рождественский подарок принес студенту 125 тысяч долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Подаренный на Рождество лотерейный билет принес второкурснику университета Южной Каролины крупный выигрыш. Об этом сообщает UPI.

Во время семейного празднования Рождества бабушка подарила каждому внуку по два лотерейных билета. Один из билетов, полученных Коллином Гоффом (Collin Goff), оказался выигрышным. Студенту достались 125 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей).

В прошлом году Гофф пережил операцию на мозге. Он надеется, что год, начавшийся с выигрыша в лотерею, пройдет удачнее. «Я знаю, что для меня ничего не изменится, просто рад начать 2019 год с чего-то хорошего», — говорит он.

В декабре 2018 года сообщалось, что житель штата Северная Каролина сорвал куш в лотерею и благодарит за это детей, попросившихся в туалет во время семейной поездки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Grandma's Christmas gift wins student $150,000
Желание бабушки накормить внучку принесло ей 150 тысяч долларов
Дети попросились в туалет и обогатили отца
Мужчина украл у соседа лотерейный билет на десять миллионов долларов и сел
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0113 января

Взяли за копейку

Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13:59Сегодня

Крокодил затащил женщину-биолога в вольер и заживо ее съел

15:55Сегодня

Тайные жены разоблачили мужа-многоженца

12:45Сегодня

Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют

Из жизни00:0210 января
Кадр из фильма «Американский жиголо»

Отец-молодец

Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
10:20Сегодня

Парикмахер без спроса постриг пассажирку автобуса и был арестован

11:45Сегодня

Усыновленные матерью-одиночкой дети оказались родственниками

05:47Сегодня

Меган Маркл осталась без телохранителя

Из жизни00:11 5 января

Раскидало

Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
21:1311 января

Игрок в покер 20 дней просидел в темном туалете и выиграл десятки тысяч долларов

15:0213 января

Соблюдающего ПДД белорусского кота сняли на видео

20:2611 января

Американец встал около вертолета и лишился головы

Россия
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Власти обеспокоились судьбой пропавших ингушей спустя пять месяцев
Власти объяснили премию в 300 процентов от оклада хакасской чиновнице
Глава Башкортостана захотел слез мэра Казани
Убитого силовиками россиянина объявили «героем гражданского общества»
Все материалы
Мир
«Америка сломалась»
 
«Новичок» запретят
Раненный в сердце мэр Гданьска умер
В Китае решили казнить канадца
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Лавров рассказал о безвизовом режиме с Японией
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
В Киргизии разгромлено христианское кладбище
В Киеве просчитали вероятность войны с Россией
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
На Украине составили список политиков-предателей
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Швейцарцы создали часы с биткоин-кошельком
Российскому авторынку предсказали проблемы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
В «Пятерочках» появятся банки
Россия оставит Белоруссию без денег
Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми
Все материалы
Силовые структуры
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин съел свое уголовное дело и сел
Опубликовавшего видео с похорон авторитета блогера арестовали
Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии
Психически больной россиянин «заминировал» московские аэропорты и Госдуму
Все материалы
Наука и техника
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Создана ракета с бесконечным топливом
Определен признак скорого развития рака
«Роскосмос» запустит спутники глобального интернета вопреки ФСБ
Названо условие высокой продолжительности жизни
Все материалы
Спорт
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу
Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси
Нурмагомедову напомнили о его трусости
Надаль разбудил уснувшего на его пресс-конференции журналиста
Обвиняемый в убийстве Тена поведал о храбрости фигуриста
«Ты его бьешь, а ему нравится»
Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
Все материалы
Культура
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Мне стало нехорошо от увиденного»
Выжженная листва и мутации: какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Пратт и Шварценеггер обручились
Критики назвали лучших актеров и фильм года
В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужчина пожаловался на ленивую беременную жену и был обруган
Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл
Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram
Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР
Все материалы
Ценности
Одним миром мазаны
Загородные поместья, «Мерседесы» и вертолетные площадки украинских священников
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
Бузова похвасталась подарком фаната за 10 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Киев решил нажиться на туристах
Россияне поведали о путешествиях мечты
Туристы погибли в результате аварии в Швеции
Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу
Все материалы
Из жизни
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Тайные жены разоблачили мужа-многоженца
Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют
Усыновленные матерью-одиночкой дети оказались родственниками
Меган Маркл осталась без телохранителя
Все материалы
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat
Представлен гигантский семиместный кроссовер Cadillac
Названы самые продаваемые автомобили России в 2018 году
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
В Америке начался ипотечный бум
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье
Все материалы