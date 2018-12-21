Дети попросились в туалет и обогатили отца

Житель штата Северная Каролина сорвал куш в лотерею и благодарит за это детей, попросившихся в туалет во время семейной поездки. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Трэвис Порч (Travis Porch) из городка Гастон отправился с детьми на машине в курортный город Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, чтобы посмотреть на рождественские огни у океана. Во время поездки дети попросились в туалет, и мужчине пришлось остановиться у ближайшего придорожного магазина. Пока Порч ждал детей, он решил наудачу купить два билета мгновенной лотереи.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Американец стер защитный слой с первого билета и увидел, что выиграл 15 долларов (1021 рубль). Второй билет принес ему джекпот в 150 тысяч долларов (10,2 миллиона рублей). Мужчина не поверил своим глазам и попросил продавца подтвердить, что он действительно выиграл столько денег.

Порч планирует погасить ипотеку, а оставшиеся деньги отложить на будущее.

В начале декабря сообщалось об американце, выигравшем 50 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей) из-за опоздания детей на школьный автобус. Мужчине пришлось подвозить их на машине самому, а затем отправиться на работу непривычным маршрутом. Из-за этого он приобрел выигрышный лотерейный билет в нетипичном для себя месте.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!