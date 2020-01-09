В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных

Более одного миллиарда животных и птиц погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Об этом говорится в исследовании университета Сиднея, опубликованном на сайте вуза.

Автор исследования, профессор Крис Дикман уточнил, что жертвами пожаров лишь в штате Новый Южный Уэльс стали 800 миллионов животных. При этом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год, и реальное положение дел может оказаться еще хуже.

Ученый объяснил, что животные гибнут в огне, умирают от недостатка пищи на уничтоженных пожаром привычных местах обитания, или, если им удается убежать в нетронутые огнем территории, становятся жертвами хищников или гибнут из-за неспособности конкурировать с живущими там собратьями.

Ранее сообщалось, что власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, поскольку те потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. В результате них уже погибли 19 человек. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны.

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