В Подмосковье сгорели восемь человек

В результате пожара в бытовках в Раменском районе Подмосковья погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

По предварительным данным, все погибшие были гражданами Таджикистана.

Как рассказали агентству «Москва» в управлении Следственного комитета по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают следователи, устанавливаются очаг и причина возгорания.

Пожар произошел на территории тепличного комплекса. Сперва сообщалось о четырех погибших, позже их число увеличилось до шести.

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