Четверо детей погибли при пожаре в российском регионе

Пятеро россиян погибли при пожаре в Иркутской области. В результате происшествия скончался мужчина 1980 года рождения и четверо детей в возрасте от 2 до 6 лет. Кадры с места трагедии опубликовал Telegram-канал Mash.

Возгорание произошло в селе Баргадай Зиминского района. Отмечается, что жена погибшего россиянина находится в тяжелом состоянии в больнице.

На распространенном видео заметна сгоревшая постройка, от которой остались только стены, и другое здание, полностью уничтоженное огнем. На месте работают пожарные расчеты.

Как уточнил источник «Интерфакса», причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, взрослые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили пожар. «Семья была многодетной и социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей. И накануне получили очередную выплату», — рассказал собеседник агентства.

3 июня произошел пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, унесший жизни четырех людей. Детей среди жертв происшествия не было.

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