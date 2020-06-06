Названа причина унесшего жизни четырех детей пожара в российском регионе

Причиной пожара в частном доме в Иркутской области, в результате которого погибло четверо детей и один взрослый, стало замыкание проводки. Об этом сообщает на своем сайте региональное управление Следственного комитета (СК).

Отмечается, что возгорание началось с веранды дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области при пожаре погибли мужчина 1980 года рождения и четверо детей от 2 до 6 лет. Семья состояла на учете в профилактической комиссии по делам несовершеннолетних. Во время пожара выжить удалось лишь матери — она проснулась от задымления и выбежала на улицу за помощью. Однако спасти семью пожарные не успели.

Изначально предполагалось, что члены неблагополучной семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сами устроили пожар в доме. От жилища в итоге остались лишь стены, а хозяйственная постройка была уничтожена полностью.

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