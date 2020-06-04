Многодетный отец спас инвалида от сожжения заживо и попал на видео

В британском городе Эдинбург, Шотландия, многодетный отец рискнул жизнью ради спасения инвалида от сожжения заживо. Кадры случившегося опубликовала газета Metro.

Пожар на складе произошел в понедельник вечером, 1 июня. В момент возгорания 32-летний Кайл МакЭндрю (Kyle McAndrew) находился с сыновьями Каем и Кайденом возле хранилища. Он заметил черные клубы дыма и убегающую группу подростков. Подойдя ближе, он услышал доносящиеся изнутри крики о помощи.

На складе прятался бездомный инвалид, которому было около 20-30 лет. Из-за пожара он оказался в ловушке. МакЭндрю забежал внутрь и спас мужчину еще до приезда бригады спасателей. Героический поступок британца попал на видео и распространился по соцсетям. Пользователи сети прозвали МакЭндрю героем.

«Когда я увидел лежащего там мужчину, во мне проснулись инстинкты. Складской контейнер охватило пламенем, но передо мной стояла только одна задача — вытащить его оттуда, — рассказывает МакЭндрю. — На кадрах видно, что конструкция быстро плавилась. Даже страшно подумать, что случилось бы с тем мужчиной. Я просто рад, что смог ему помочь».

Полиция прибыла на место возгорания и начала расследование. По предварительной версии, произошел умышленный поджог. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в американском округе Клейтон, штат Джорджия, 16-летний юноша спас от пожара сестру и трех братьев, один из которых был в инвалидном кресле. Родственники прозвали его героем.

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