Четыре человека погибли при пожаре в петербургском доме

В результате пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. «На месте пожара обнаружены тела четверых погибших», — сообщил собеседник агентства, добавив, что детей среди жертв нет.

Пожар произошел в двухкомнатный квартире на девятом этаже дома номер 25 на Выборгском шоссе.

12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом, произошел пожар. Погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов.

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