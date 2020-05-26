Женщина вернулась в горящий дом спасать щенков и погибла

Жительница филиппинской провинции Баколод пыталась спасти из горящего дома шесть оставшихся в клетке щенков и погибла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В четверг, 21 мая, в доме 36-летней Мишель Мирасоль (Michelle Mirasol) начался пожар. Женщина и ее семья успели эвакуироваться из одноэтажного строения. Мирасоль схватила трех собак и оставила их в саду, после чего вернулась в дом, чтобы попытаться спасти еще шесть щенков, которые остались в клетке рядом с ванной.

Женщина задохнулась в плотном дыме и потеряла сознание. Пять щенков погибли вместе с хозяйкой, еще одного пожарным удалось спасти. Тело Мирасоль пожарные нашли в ванной. Оно было накрыто влажным полотенцем, которым женщина закрывала лицо от дыма.

Начальник местной пожарной службы напомнил местным жителям, что никого нельзя пускать в горящее здание. По данным следователей, изначально загорелась проводка, проложенная в потолке дома.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Чиангмай женщина бросилась в горящий дом, чтобы спасти двух пуделей. Она накрылась мокрым полотенцем, бросилась в горящий дом и вытащила пуделей из огня.

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