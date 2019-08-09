Храбрая пенсионерка попыталась спасти мужа от пожара и погибла

В английском городе Магулл пенсионерка погибла, спасая своего мужа от пожара. Об этом сообщает британское издание Metro.

86-летняя Марго Руден (Margo Ruden) вместе со своим супругом по имени Джордж (George) сидела дома, когда злоумышленники подожгли припаркованный рядом автомобиль. Пожарные решили эвакуировать пару, предупредив их о том, что огонь может распространиться и на их дом. Женщина попыталась помочь больному мужу выйти из дома, однако упала и ударилась головой.

Руден доставили в больницу, где спустя несколько часов она скончалась. По словам родственников погибшей, британка полностью посвятила свою жизнь заботе о больном муже и всегда была открытой и дружелюбной. Они также поблагодарили спасателей и медицинский персонал больницы за оказанную помощь. Сейчас полиция расследует обстоятельства поджога.

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