Стадо агрессивных коров переломало ребра отважной бабушке

В Великобритании женщина пострадала от нападения коров, защищая внучку. Об этом сообщает издание Daily Post.

49-летняя Лиза Уэллс (Lisa Wells) из города Абергеле отправилась на прогулку по деревне Кейпел Кериг, регион Сноудония, с внучкой Бетан Ричи (Bethan Ritchie). По словам очевидца, на их пути оказался бык и около 20 коров, которые выглядели «обезумевшими». Пара попыталась убежать от агрессивных животных, однако те бросились в погоню.

Материалы по теме Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Ричи все же удалось скрыться. Коровы несколько раз ударили Уэллс, прежде чем местные жители смогли ее спасти. Женщине вызвали бригаду скорой помощи. Пациентку без сознания доставили в больницу города Сток-он-Трент на вертолете. В результате нападения британка получила серьезные переломы ребер.

По словам дочери пострадавшей, Джеммы Ричи (Gemma Ritchie), ее мать не помнит детали произошедшего. В больнице врачи дали Уэллс морфий, чтобы приглушить нестерпимую боль. Пациентку готовят к операции, которая назначена на вторник, 11 июня. «Бетан получила психологическую травму от пережитого, — отметила Джемма. — Бетан рассказала, что бабушка пыталась ее защитить и бежала от коров позади внучки. Она делала все возможное, чтобы уберечь ее».

В начале апреля сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить своего новорожденного теленка. В результате инцидента она получила серьезные травмы груди и ног.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!