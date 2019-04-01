Агрессивная корова покалечила хозяйку

В английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить своего новорожденного теленка. Об этом сообщает издание Metro.

Предположительно, нападение произошло, когда женщина зашла в загон для скота. «Скорее всего, корове не понравилось, что хозяйка зашла в загон сразу после рождения теленка, поэтому она опрокинула женщину и начала топтать. Мне сказали, что она сильно пострадала», — рассказал сосед пострадавшей.

На место происшествия прибыла бригада неотложной помощи и доставила фермершу в лондонскую больницу на вертолете. В результате инцидента она получила серьезные травмы груди и ног.

В марте сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси агрессивный бык вырвался из вольера и напал на хозяйку. Животное преследовало ее машину до фермы, после чего начало наваливаться на капот. Американка доехала до ворот и предприняла попытку загнать быка в вольер, однако тот разъярился и атаковал ее.

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