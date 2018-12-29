Корова сбежала со скотобойни и попала в «вегетерианский рай»

В США корова самостоятельно выбралась из фургона грузовика, везшего животных на скотобойню, и сбежала. Об этом сообщает портал New Jersey.

Как уточняет издание, рано утром она выбила дверь грузовика и выпрыгнула на оживленную трассу. Водителю грузовика пришлось вызвать полицейских, чтобы поймать животное весом в полтонны. Отмечалось, что корова вела себя агрессивно, и ей долго удавалось избежать того, чтобы ей накинули на шею лассо. Успокоить ее смогли только тогда, когда ей на шею накинули буксировочный трос эвакуатора.

После этого связанную корову повели к ветеринару в приют «Скайлендс», где живут сельскохозяйственные животные, спасенные от смерти. Хозяева приюта дали ей имя Бриенна. Участком владеют вегетерианцы, которые определили своей целью «сделать небольшой участок земли целой фермой спасенных душ».

«Неважно, какими были обстоятельства побега животных, в "Скайлендс" им предоставляется надлежащий ветеринарный уход, лучший корм и вода, безопасное место, а также круглосуточная любовь», — сказано на сайте приюта.

В июле 2017 года британец похитил свинью с фермы и снял свое преступление на видео. Он объяснил, что хотел привлечь внимание к условиям содержания животных на ферме. Под видеозаписью активист обратил внимание, что свиньи находятся в стесненных и душных помещениях и покрыты собственными испражнениями.

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