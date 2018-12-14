В Парагвае корова в прыжке сбила мотоциклистку на землю. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Капьята, департамент Сентраль на западе страны. На ролике стадо коров начинает переходить дорогу, а женщина на мотоцикле старается побыстрее проехать вперед, пока животные не перешли на другую сторону.

Ее приближение вызывает агрессию у одной из коров. Она подбегает к мотоциклистке, подпрыгивает и сбивает ее задними копытами. Женщина падает, корчась от боли, проезжавший мимо на мотоцикле мужчина бросается к ней на помощь, а животное убегает в поле.

По данным издания, женщине не потребовалась помощь врачей, и она не стала жаловаться в полицию на пастуха.

Видео инцидента набрало тысячи просмотров в социальных сетях. Пользователи прозвали животное «кунг-фу коровой» и предположили, что она попыталась перепрыгнуть через мотоцикл.

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