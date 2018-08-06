Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»

Коровы атаковали двух человек в окрестностях новозеландского города Окленд. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Первой пострадавшей стала женщина, которая совершала пробежку через загон для коров. Она заметила, что животные провожают ее глазами, и решила прибавить скорость. Это только раззадорило коров. Они бросились к ней и окружили со всех сторон.

Женщина несколько секунд отбивалась при помощи, по ее выражению, «дикого карате», но в итоге две коровы все же боднули ее. Когда она оказалась на земле, к схватке присоединился прохожий. Он пытался прогнать животных палкой, но четыре коровы повалили его и принялись топтать.

В результате мужчина с палкой получил серьезные травмы. «В районе коленного сухожилия у него была рваная рана величиной с ладонь, кусок просто вырван, — рассказывает очевидец. — И еще пара кусков с теннисный мяч из голени».

После нападения одну из коров и ее восьмимесячного теленка, которого пыталось защитить стадо, решили отправить на бойню.

В 2017 году сообщалось, что в Великобритании в результате нападения коров погиб 80-летний ученый и бизнесмен Брайан Беллхауз, который был одним из основателей фармацевтической компании Powderject, создавшей безыгольные инъекторы.

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