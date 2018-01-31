Падение коровы на льду рассмешило зевак

Проехавшаяся по льду черная корова из Китая попала на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео животное проезжает по обледеневшей дороге около ста метров и пытается удержаться на ногах, однако ему это не удается. Над падением коровы смеются наблюдавшие за ней из окна люди.

По данным издания, видео было снято в восточной части Китая в городском округе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

В ноябре житель американского города Ньютон обнаружил в своем бассейне рыжую корову. 300-килограммовое животное пришлось вытаскивать с помощью спасателей, это заняло около двух часов. Несмотря на низкую температуру воздуха и воды, животное не замерзло.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!